Найдите площадь ромба ,если его диагонали равны 49и25
Геометрия
Найдите площадь ромба ,если его диагонали равны 49и25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sромба=d1d2рыска дроби 2 49•25/2=612.5см²
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