1) Шли даа приятеля вечернею порой И дельный разговор вели между собой. Предложение запишите знаками фонетической транскрипции. Можно ли произносить слово МЕЖДУ иначе.Оооочень срооочно ,пожааааааалуйста

Русский язык

1) Шли даа приятеля вечернею порой И дельный разговор вели между собой. Предложение запишите знаками фонетической транскрипции. Можно ли произносить слово МЕЖДУ иначе.Оооочень срооочно ,пожааааааалуйста

Автор: Гость