1) Шли даа приятеля вечернею порой И дельный разговор вели между собой. Предложение запишите знаками фонетической транскрипции. Можно ли произносить слово МЕЖДУ иначе.Оооочень срооочно ,пожааааааалуйста

Русский язык
1) Шли даа приятеля вечернею порой И дельный разговор вели между собой. Предложение запишите знаками фонетической транскрипции. Можно ли произносить слово МЕЖДУ иначе.Оооочень срооочно ,пожааааааалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сформулиройте закон бойля мариотта
Ответить
Английский язык
Переведите с английского- has she been going abroad every summer?
Ответить
Математика
Автомобиль проезжает расстояние в 120 км с некоторой скоростью.Если бы он ехал на 20??м /ч быстрее , то затратил бы на поездку на 18 минут меньше.К...
Ответить
Геометрия
Найдите площадь ромба ,если его диагонали равны 49и25
Ответить
Математика
Как решить задачу Среди, пяти глубочайших океанских впадин называют Курило- Камчатскую и Филиппинскую. Известно,глубина Филиппинской впадины на 2 м...
Ответить