1) Шли даа приятеля вечернею порой И дельный разговор вели между собой. Предложение запишите знаками фонетической транскрипции. Можно ли произносить слово МЕЖДУ иначе.Оооочень срооочно ,пожааааааалуйста
Русский язык
1) Шли даа приятеля вечернею порой И дельный разговор вели между собой. Предложение запишите знаками фонетической транскрипции. Можно ли произносить слово МЕЖДУ иначе.Оооочень срооочно ,пожааааааалуйста
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