Помогите пж нужно срочно решить

Гость: Гость:

7) -7/8 * -24/35 = 1/1*3/5=3/5 (Убираем минус т.к если умножать минус на минус, то будет плюс, также сокращаем, остается то что выше) 8) -5/6 / 1 2/3 = -5/6 / 5/3 = -5/6 * 3/5 = -1/3(когда делим, то то число на что делим переворачиваем и заменяем знак деления на знак умножения, опять сокращаем остается -1/3) 9) -2 2/5 - (-3 2/5) = -2 2/5 + 3 2/5 (Два минуса всегда дают плюс) = 1 10) 2 2/7 - 6 = -3 5/7 (из 6 вычти 2 2/7 и к ответу добавь минус)