Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби
Математика
Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,014 1 5/8 =1*8+5=13/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Нужно выписать все предлоги. Даю 30 пунктов. Он что-то канючит сквозь слёзы: то ли ??рервана какая-то интересная ему игра, то ли он хочет вернут...
Русский язык