Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби

Математика
Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,014 1 5/8 =1*8+5=13/5
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