Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби

Математика

Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби

Автор: Гость