Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо

Английский язык
Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We play with my friend we love eah other he love when i play with him ball who is my friend do you know? надеюсь пойдет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложения в которых слово надо употреблено в разных значениях и является разны??и частями печи
Ответить
Русский язык
Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Создавая экологичес??ий прогноз, 1) учитывается состояние окружающей среды нашего гор...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать два синонима и два антонима
Ответить
Русский язык
НАПИШИТЕ СЛОЖНЫЙ ПЛАН:И СОСТАВЬТЕ РЕЦЕНЗИЮ. Талантливейшее произведение древнер??сской литературы “Слово о полку Игореве” было написано на рубеже X...
Ответить
Русский язык
Здравствуйте! помогите с упражнением
Ответить