Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо
Английский язык
Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We play with my friend we love eah other he love when i play with him ball who is my friend do you know? надеюсь пойдет
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