Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо

Английский язык

Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо

Автор: Гость