Предложения в которых слово надо употреблено в разных значениях и является разны??и частями печи

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Печи или Речи? еоретический материалЕсли слово без НЕ не употребляется, то оно и произведенные от него слова пишутся с НЕ слитно.Правописание НЕ с именами прилагательными, существительными и наречиями на о/еПриступая к работе над заданием, вы должны помнить, что написанная раздельно со словом частица НЕ выражает отрицание. Например, не красная, не зеленая - это отрицание цвета, а не указание на то, что это другой определенный цвет, не тетрадь, не дом не говорит нам о другом значении слова, а лишь отрицает принадлежность данных предметов к дому или тетради. Если вы выбираете слитное написание с НЕ, то в большинстве случаев речь идет уже о новом значении слова (синониме). Например, недруг значит враг, невысокая значит низкая, нехорошо значит плохо. Это принципиальная разница при выборе слитного и раздельного написания слов с НЕ.Важно помнить! Если вы используете усиливающие отрицание слова далеко не, отнюдь не, ничуть не, нисколько не,то в этом случае написание будет раздельным. Например, далеко не интересный рассказ, то есть в данном выражении нет нового значения, как было бы, если б вы просто сказали неинтересный рассказ (т. е. скучный)В том случае, если во фразе есть противительный союз а, то предложение содержит отрицание (признака, предмета или качества), соответственно НЕ пишется раздельно. Например, он мне не друг, а враг; здание не высокое, а приземистое.Конечно, этим не исчерпываются все случаи использования частицы НЕ. То, о чем говорилось выше, относится к именам существительным, прилагательным и наречиям на о/е, хотя и тут имеются исключения (см. таблицу) Правописание НЕ с глаголами, деепричастиями именами числительнымиС глаголами, деепричастиями и именами числительными НЕ всегда пишется раздельно, кроме тех случаев, когда без НЕ слово не употребляется. Например, не читал, не читая, не один, но ненавидеть, ненавидя. Важно!При двойном использовании частицы НЕ с глаголами наступает обратный эффект, вместо отрицания не выражает здесь необходимость действия. Следует различать приставку НЕ и приставку НЕДО, которая указывает на недостаточность норме. Например, малыш не доел кашу (отрицание действия, поэтому пишется раздельно). В Блокаду люди недоедали ( пишется слитно, так как еды не хватало, здесь использована приставка НЕДО).Правописание НЕ с причастиямиОдиночные причастия пишутся с НЕ слитно. Например, незаконченное дело, непрочитанная рукопись птица.Если при причастии есть поясняющее слово (за исключением слов обозначающих степень качества), то причастие с НЕ пишется раздельно, если в качестве поясняющего слова даны слова типа крайне, совершенно, совсем ( наречия меры и степени), то причастия обычно пишутся с НЕ слитно. Например, совершенно неподходящий выход.Правописание НЕ с местоимениями и местоименными наречиямиСложность в написании НЕ с данной частью речи обычно встречается при использовании отрицательных и неопределенных местоимений, в этом случае надо помнить, что в 99% они с НЕ пишутся слитно, если нет предлога. Например, некто, нечем, некогда.Если есть предлог, то они пишутся в три слова. Например,не у кого, не о чем.С местоимениями других разрядов НЕ пишется раздельно. Например, не я, не всякий, не так.