Произведение трех различных чисел равно 1228. Какова их сумма? Если: а)517,б)311,в)219,г)191
Математика
Произведение трех различных чисел равно 1228. Какова их сумма? Если: а)517,б)311,в)219,г)191
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Эти числа:307,2,2. Следовательно их сумма - 311(б)
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