Вкаком состоянии вещества скорость диффузии наибольшая газообразном жидком твердом почему
Физика
Вкаком состоянии вещества скорость диффузии наибольшая газообразном жидком твердом почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В газаобразном причина в молекулах в газообразном состоянии они быстрее в жидком медленее а в холодном практически недвигаются
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