Запиши слова в два столбика:слова с двойными согласными,с непроизносимыми соглас??ыми подчеркни непроизносимую согласную. Местность, аллея,честность, коллекциЯ,лестница,

Русский язык

Запиши слова в два столбика:слова с двойными согласными,с непроизносимыми соглас??ыми подчеркни непроизносимую согласную. Местность, аллея,честность, коллекциЯ,лестница,

Автор: Гость