Запиши слова в два столбика:слова с двойными согласными,с непроизносимыми соглас??ыми подчеркни непроизносимую согласную. Местность, аллея,честность, коллекциЯ,лестница,
Русский язык
Запиши слова в два столбика:слова с двойными согласными,с непроизносимыми соглас??ыми подчеркни непроизносимую согласную. Местность, аллея,честность, коллекциЯ,лестница,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
местность честность лестница -слова с не произносимыми согласными
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