Придумай небольшой рассказ, смысл которого можно было бы выразить словами "Жадность всякому горю начало".
Литература
Придумай небольшой рассказ, смысл которого можно было бы выразить словами "Жадность всякому горю начало".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЖАДНОСТЬ – ВСЯКОМУ ГОРЮ НАЧАЛО.( сказка) В городском парке на высоком дереве жила сорока – белобока в большом и тёплом гнезде. Это гнездо она с любовью построила весной из веточек, тряпочек и сухой травы. Оно получилось очень уютным. Но сороке этого было мало. Ей захотелось украсить своё жилище. На соседних помойках, во дворах она собирала всё, что блестит: монетки, бусинки и даже простые стекляшки. Всё это она приносила в своё гнездо и подолгу любовалась блестящими безделушками. Радостное трещание сороки было слышно на весь парк. Она так увлеклась этим занятием, что никак не могла остановиться. Каждый день сорока приносила в гнездо обломки ярких детских игрушек, цветные пакеты и камешки. А однажды она нашла разбитый сотовый телефон и еле – еле притащила его в гнездо. Но там было уже столько хлама, что гнездо не выдержало и развалилось. Знала бы сорока, что жадность – всякому горю начало
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