Придумай небольшой рассказ, смысл которого можно было бы выразить словами "Жадность всякому горю начало".

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ЖАДНОСТЬ – ВСЯКОМУ ГОРЮ НАЧАЛО.( сказка) В городском парке на высоком дереве жила сорока – белобока в большом и тёплом гнезде. Это гнездо она с любовью построила весной из веточек, тряпочек и сухой травы. Оно получилось очень уютным. Но сороке этого было мало. Ей захотелось украсить своё жилище. На соседних помойках, во дворах она собирала всё, что блестит: монетки, бусинки и даже простые стекляшки. Всё это она приносила в своё гнездо и подолгу любовалась блестящими безделушками. Радостное трещание сороки было слышно на весь парк. Она так увлеклась этим занятием, что никак не могла остановиться. Каждый день сорока приносила в гнездо обломки ярких детских игрушек, цветные пакеты и камешки. А однажды она нашла разбитый сотовый телефон и еле – еле притащила его в гнездо. Но там было уже столько хлама, что гнездо не выдержало и развалилось. Знала бы сорока, что жадность – всякому горю начало