Составить 6 предложений на тему Книги- друзья человека

Гость: Гость:

Книги друзья человека . почему говорят что книга это друзья человека . потому что читая книжки мы узнаем для себя что то новыое .свободное время нужно читать книжки . есть много книжек интересных .и на концовку напиши свою любимую книжку какая книжка тебе нравиться и почему