Составить 6 предложений на тему Книги- друзья человека

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Составить 6 предложений на тему Книги- друзья человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги друзья человека . почему говорят что книга это друзья человека . потому что читая книжки мы узнаем для себя что то новыое .свободное время нужно читать книжки . есть много книжек интересных .и на концовку напиши свою любимую книжку какая книжка тебе нравиться и почему 
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