Саша решил 5 примеров до обеда ,а 7 оставшиеся после обеда,с полька примеров решил Саша?
Математика
Саша решил 5 примеров до обеда ,а 7 оставшиеся после обеда,с полька примеров решил Саша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12 примеров решила Саша
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