Разобрать как часть речи: на путях,руками

Гость: Гость:

Путях-сущ. н.ф. (что?) путь н.п.мн.ч. п.п.неодуш.,нариц.м.р. (что ?)путь( доп.) руками(сущ.) н.ф. (что?)руки н.п.мн.ч. п.п.ж.р. не одуш. нариц