Как перенести слова: грейпфрут, апельсин, ночь, атмосфера, каучук, бисер, километр, верблюд, съезд. Халявные баллы !!!

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Как перенести слова: грейпфрут, апельсин, ночь, атмосфера, каучук, бисер, километр, верблюд, съезд. Халявные баллы !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грейп-фрут   апель-син или апе-льсин     ночь никак ат-мосфера или атмо-сфера или атмосфе-ра ка-учук или кау-чук би-сер ки-лометр или кило-метр вер-блюд съезд никак
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