Определение термина ubranizatsia
История
Определение термина ubranizatsia
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урбанизация — это рост городов в результате перемещения населения из сельской местности.
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