Определение термина ubranizatsia

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Определение термина ubranizatsia
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урбанизация — это рост городов в результате перемещения населения из сельской местности.
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