Ворона работает на переправе через речку, доставляя пассажиров в соседний лес. он?? перевозит пассажиров, вес которых больше 5 кг, но меньше или равен 10 кг. 1) 2 кг; 2) 12 кг; 3) 6 кг; 4) 7 кг; 5) 8 кг; 6) 3 кг; 7) 5 кг; 8) 4...
Математика
Ворона работает на переправе через речку, доставляя пассажиров в соседний лес. он?? перевозит пассажиров, вес которых больше 5 кг, но меньше или равен 10 кг. 1) 2 кг; 2) 12 кг; 3) 6 кг; 4) 7 кг; 5) 8 кг; 6) 3 кг; 7) 5 кг; 8) 4 кг; 9) 10 кг. Кого ворона сможет перевести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)6 кг;4)7кг;5)8кг;9)10кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши слова в два столбика:слова с двойными согласными,с непроизносимыми соглас??ыми подчеркни непроизносимую согласную. Местность, аллея,честност...
Информатика
Даны три стороны одного треугольника и три стороны другого треугольника.определить,будут ли эти треугодьники равновеликими
Английский язык
Помогите с английским, Нужно ответить на вопросы!!! Даю 25 баллов!!! 1. What can you tell a stranger about yourself? 2. What three things do you...
Математика