Ворона работает на переправе через речку, доставляя пассажиров в соседний лес. он?? перевозит пассажиров, вес которых больше 5 кг, но меньше или равен 10 кг. 1) 2 кг; 2) 12 кг; 3) 6 кг; 4) 7 кг; 5) 8 кг; 6) 3 кг; 7) 5 кг; 8) 4...

Математика

Ворона работает на переправе через речку, доставляя пассажиров в соседний лес. он?? перевозит пассажиров, вес которых больше 5 кг, но меньше или равен 10 кг. 1) 2 кг; 2) 12 кг; 3) 6 кг; 4) 7 кг; 5) 8 кг; 6) 3 кг; 7) 5 кг; 8) 4 кг; 9) 10 кг. Кого ворона сможет перевести?

Автор: Гость