В чём заключается особенность календарно-обрядовой песни? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА ЗАВ??РА НАДО

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Календарно-обрядовые песни — это вид устного обрядового фольклора, который связан с традиционными обрядами и обычаями. В традиционном обществе фольклор был неотъемлемой частью народного быта. Он сопровождал первую пахоту и уборку последнего снопа в поле, молодежные гулянья и рождественские или троицкие обряды, крестины и свадьбы. Обрядовые песни считались такой же обязательной составной частью обряда, как и основные обрядовые действия. Считалось даже, что если не будут выполнены все обрядовые действия и исполнены сопровождающие их песни, то не будет достигнут желаемый результат. Календарно-обрядовые песни относятся к древнейшему виду народного творчества и получили свое название из-за связи с народным сельскохозяйственным календарем — распорядком работ по временам года. По своей форме эти песни — краткие стихотворения, которые одним штрихом, двумя-тремя строками обозначают настроение, лирическую ситуацию.