Пожалуйста помогитеее,номер 197
Алгебра
Пожалуйста помогитеее,номер 197
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=16,38 m m=3 пуда р= 16,38m= 16,38*3= 49,14 кг m= 20,5 пуда р= 16,38*20,5= 335,79 кг
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