Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Создавая экологичес??ий прогноз, 1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 2) оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 3) требуются ...

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Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Создавая экологичес??ий прогноз, 1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 2) оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 3) требуются специальные знания. 4) учёными обработан большой статистический материал

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