Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Создавая экологичес??ий прогноз, 1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 2) оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 3) требуются ...

Русский язык
Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Создавая экологичес??ий прогноз, 1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 2) оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 3) требуются специальные знания. 4) учёными обработан большой статистический материал
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста написать два синонима и два антонима
Ответить
Русский язык
НАПИШИТЕ СЛОЖНЫЙ ПЛАН:И СОСТАВЬТЕ РЕЦЕНЗИЮ. Талантливейшее произведение древнер??сской литературы “Слово о полку Игореве” было написано на рубеже X...
Ответить
Русский язык
Здравствуйте! помогите с упражнением
Ответить
Математика
Произведение трех различных чисел равно 1228. Какова их сумма? Если: а)517,б)311,в)219,г)191
Ответить
Литература
В чём заключается особенность календарно-обрядовой песни? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА ЗАВ??РА НАДО
Ответить