Здравствуйте. помогите с упражнением.

Русский язык
Здравствуйте. помогите с упражнением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего пшистого маленького друга зовут снежок.Это забавнейший белый котёнок.ОН игривый и смешной и смешной. Его подвижные лапки всегда заняты делом
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