Помогите пж всё написано внизу
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Помогите пж всё написано внизу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал её, щуря глаза. Коту не скучно и не весело, торопиться некуда. И думал он-"Завтра у вас, у людей, - будни, начнёте опят решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот,праздников не праздную, стихов не пишу,- мне и завтра будет хорошо.
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