Интересные факты о животных и растениях серного моря

Окружающий мир
Интересные факты о животных и растениях серного моря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осьминог у него много щупальц они помогают захватывать добычу с помощью присосок на щупальцах . И они еще защищаться синим газом или жидкостью . А некоторые осьминог могут менять окрас
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