Помогите пж выдели в каждом предложении его грамматическую основу назовите второстепенные члены предложения дай 10 баллов

Русский язык
Помогите пж выдели в каждом предложении его грамматическую основу назовите второстепенные члены предложения дай 10 баллов
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