Помогите пж значение словосочетания родной язык ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему: ..Родной язык- самая большая ценность народа", взяв в качестве тезиса данное в...

Гость: Гость:

Родной язык - это тот язык, на котором говорили твои предки, это язык твоих соотечественников. Родной язык - большая ценность народа, потому что, появившись в древние времена, язык развивался, обогащался, пополнялся и впитывал опыт людей на протяжении всей истории.