Помогите пж значение словосочетания родной язык ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему: ..Родной язык- самая большая ценность народа", взяв в качестве тезиса данное в...
Русский язык
Помогите пж значение словосочетания родной язык ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему: ..Родной язык- самая большая ценность народа", взяв в качестве тезиса данное вами определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родной язык - это тот язык, на котором говорили твои предки, это язык твоих соотечественников. Родной язык - большая ценность народа, потому что, появившись в древние времена, язык развивался, обогащался, пополнялся и впитывал опыт людей на протяжении всей истории.
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