Помогите пж значение словосочетания родной язык ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему: ..Родной язык- самая большая ценность народа", взяв в качестве тезиса данное в...

Русский язык
Помогите пж значение словосочетания родной язык ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение- рассуждение на тему: ..Родной язык- самая большая ценность народа", взяв в качестве тезиса данное вами определение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родной язык - это тот язык, на котором говорили твои предки, это язык твоих соотечественников. Родной язык - большая ценность народа, потому что, появившись в древние времена, язык развивался, обогащался, пополнялся и впитывал  опыт людей на протяжении всей истории.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему города освободить от власти сеньоров
Ответить
Математика
Запиши число,в котором 16единиц первого класса,47единиц третьего класса,32единицы в??орого класс;80единиц третьего класса,8единиц первого класса,50...
Ответить
Русский язык
Выпиши в три столбика имена сущ.мужское,женское и среднего рода в начальной форме.облака почти не сходят с неба.это уже не красивые летние облака.
Ответить
Математика
Вычеслите 8/25+7/20-0,45
Ответить
Математика
Приведите к наименьшему общему знаминателю 5\8и9\16
Ответить