Выпиши в три столбика имена сущ.мужское,женское и среднего рода в начальной форме.облака почти не сходят с неба.это уже не красивые летние облака.

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Выпиши в три столбика имена сущ.мужское,женское и среднего рода в начальной форме.облака почти не сходят с неба.это уже не красивые летние облака.

Автор: Гость