Выпиши в три столбика имена сущ.мужское,женское и среднего рода в начальной форме.облака почти не сходят с неба.это уже не красивые летние облака.

Русский язык
Выпиши в три столбика имена сущ.мужское,женское и среднего рода в начальной форме.облака почти не сходят с неба.это уже не красивые летние облака.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака-облако-средний род Небо-средний род
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычеслите 8/25+7/20-0,45
Ответить
Математика
Приведите к наименьшему общему знаминателю 5\8и9\16
Ответить
Геометрия
Высота, опущенная из вершины тупого угла равнобедренной трапении, делит ее большее основаные на два отрезка, длины которых равны 7 и 24 см. Найдите...
Ответить
Физика
Скорость двух молекул в жидком и газообразном состоянии?
Ответить
Геометрия
Высличите углы ромба если один из углов равен 37
Ответить