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Скорость двух молекул в жидком и газообразном состоянии?
Физика
Скорость двух молекул в жидком и газообразном состоянии?
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