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Высличите углы ромба если один из углов равен 37
Геометрия
Высличите углы ромба если один из углов равен 37
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Гость:
Углы будут 37,37,143,143 градуса
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