Помогите ПЖЛСТ! Надо сочинить сказку: О роли растений в жизни . Там типо как растен??е познокомилось с человеком и т.д. Помогите ПЖЛСТ

Гость: Гость:

В середине жаркого лета одна девочка гуляла по поляне и увидела розу яркую,красную . девочка спрашивает - почему тыростёш напекучем солнце ? -не знаю куда ветер посеял моё снмечко там я и росту. ответела роза -давай тебя выкапаю и возму с собой? - спросила девочка -хорошо ! девочка так и поступила . Потом девочка пришла домой и всёрассказала маме мама сразуже взяла лапау и пошла на клумбу и посадила эту розу в змлю Конец -