Помогите ПЖЛСТ! Надо сочинить сказку: О роли растений в жизни . Там типо как растен??е познокомилось с человеком и т.д. Помогите ПЖЛСТ

Биология
Помогите ПЖЛСТ! Надо сочинить сказку: О роли растений в жизни . Там типо как растен??е познокомилось с человеком и т.д. Помогите ПЖЛСТ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В середине жаркого лета одна девочка гуляла по поляне и увидела розу яркую,красную .  девочка спрашивает -   почему тыростёш напекучем солнце ? -не знаю куда ветер посеял моё снмечко там я и росту. ответела роза  -давай  тебя выкапаю и возму с собой? - спросила девочка  -хорошо ! девочка так и поступила  . Потом девочка пришла домой и всёрассказала маме мама сразуже взяла лапау и пошла на клумбу и посадила эту розу в змлю Конец  - 
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