ПОМОГИТЕ ПЖЖ!! Трактор тянет плуг с постоянной скоростью (5,4 км/ч), прикладывая к нему силу 50 Кило Ньютон. Какую мощность развивает двигатель трактора ?!

Физика
ПОМОГИТЕ ПЖЖ!! Трактор тянет плуг с постоянной скоростью (5,4 км/ч), прикладывая к нему силу 50 Кило Ньютон. Какую мощность развивает двигатель трактора ?!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V=5,4 км/ч=1,5 м/с, F= 50 000 Н.   P-? P=Fv, P=50000*1,5=75000 Вт=75 кВт.
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