ПОМОГИТЕ ПЖЖ!! Трактор тянет плуг с постоянной скоростью (5,4 км/ч), прикладывая к нему силу 50 Кило Ньютон. Какую мощность развивает двигатель трактора ?!

Физика

ПОМОГИТЕ ПЖЖ!! Трактор тянет плуг с постоянной скоростью (5,4 км/ч), прикладывая к нему силу 50 Кило Ньютон. Какую мощность развивает двигатель трактора ?!

Автор: Гость