ПОМОГИТЕ ПЖЖ!! Трактор тянет плуг с постоянной скоростью (5,4 км/ч), прикладывая к нему силу 50 Кило Ньютон. Какую мощность развивает двигатель трактора ?!
Физика
ПОМОГИТЕ ПЖЖ!! Трактор тянет плуг с постоянной скоростью (5,4 км/ч), прикладывая к нему силу 50 Кило Ньютон. Какую мощность развивает двигатель трактора ?!
Ответ(ы):
Гость:
V=5,4 км/ч=1,5 м/с, F= 50 000 Н. P-? P=Fv, P=50000*1,5=75000 Вт=75 кВт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Заполни пропуски подходящими вопросительными словами: How many,Why,How much, Why,What,When. a) .............. does Mr.Olsen die? b) ..............
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение-рассуждение на тему : "мой нелюбимый предмет в школе"(химия) За ранее спасибо!)
Математика