Помогите пжжж!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!

Геометрия
Помогите пжжж!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
10см всё легко и просто понятно?
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