Найдите значение x при котором функция y=-2,1x-3,2 принимает значение равное 1

Алгебра
Найдите значение x при котором функция y=-2,1x-3,2 принимает значение равное 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все предельно просто, если понимать, о чем идет речь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите собственно русские слова. Выделите в них морфемы ( значимые части слова ). Каменщик , гонщик, голубцы, гололед, вертолет, волчок . Помог...
Ответить
Биология
Каков пакров сосальщика-печёночного?
Ответить
Французский язык
Как это будет звучать русскими буквами (не перевод) Это французкий me faire une faveur Sir Veuillez disposer respectivement
Ответить
Химия
Рассчитать массовую долю серы в сульфате калия
Ответить
Русский язык
Укажите существительное среднего рода A)обувь В)помощь С)линия D)знамя
Ответить