Найдите значение x при котором функция y=-2,1x-3,2 принимает значение равное 1
Алгебра
Найдите значение x при котором функция y=-2,1x-3,2 принимает значение равное 1
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Гость:
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