5 восклицательных предложений из басен крылова

Гость: Гость:

"Ах ты, обжора! ах, злодей! - Тут Ваську Повар укоряет,- Не стыдно ль стен тебе, не только что людей? Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, Тихохонько Медведя толк ногой: "Смотри-ка, - говорит, - кум милый мой! "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите! Пробившись попусту час целый, Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен - ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь". В Оракула все верят слепо;Как вдруг, - о чудо, о позор! -Заговорил Оракул вздор:Стал отвечать нескладно и нелепо;