Что делал Дубровский когда узнал о болезни отца
Литература
Что делал Дубровский когда узнал о болезни отца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он «упрекал себя в преступном небрежении». В нраве Дубровского проявились любовь к собственной семье и готовность придти на помощь папе.Владимир сразу же собирается и возвращается в родное имение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите.В равнобедренной трапеции большее основание 7.5 см,боковая сторона 2 см, а её острый угол 60 градусов. Найдите периметр этой трапеции.Пожалу...
Математика
Скорость катера по течению реки 22км/ч,а против течения 18 км/ч.Найдите скорость теч??ния реки и собственную скорость катера