Сочинения про астру для 2 класса
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Сочинения про астру для 2 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый цветок это аста. она очень красивая. у моей бабушки в саду их очень много. однажды, на 1 сентября я подарил своей учительнице 3 астры. ей очень понравилось
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