Какие вопросы решает местное самоуправление?

Обществознание
Какие вопросы решает местное самоуправление?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органы местного самоуправления занимаются организацией жизнедеятельности вверенных им территорий. Они выполняют большой объём работ и решают социальные, культурные и бытовые и вопросы, постоянно возникающие на вверенной им территории, в том числе организовывая и отвечая за:обеспечение общественного порядка;рациональное использование муниципальной собственности;работу общественного транспорта;содержание жилых домов и промышленных сооружений, находящихся в муниципальной собственности;функционирование школ, больниц, поликлиник, детских садов и пр.;своевременную уборку мусора.

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