Почему изучение материков начинается с Африки?

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Потому что Африка - это очень интересный континент.Это самый жаркий материк , второй по площади и очень много рек ,особенно река Нил славится своей длиной. Только две страны не являются республиками - это Лесото и Марокко.Сам материк очень удивительный по форме , напоминающий человеческое лицо.Это говорит о том ,что именно в Африке очень большая численность населения - рождаемость превышает смертность. Удачи тебе и отличных оценок!