Сочинение из 6-10 строчек помогите! "Дом, который украшает нашу улицу"

Гость: Гость:

Я считаю, что дом, в котором я живу, украшает нашу улицу. Этот дом строил её мои прадедушка и дедушка, когда я ещё не родилась. У нашего дома весьма опрятный внешний вид. Изначально в доме были две комнаты, одна большая, а другая чуть меньше, огромный зал с тремя окнами, выходящими в огород, кухня, веранда с небольшой кладовой и палисадник. Большую часть дня я проводила в этом полисадничке, где росла огромная сосна. Там было прохладно и свежо. Из дома в огород выходили не очень крепкие ступени, в которые я постоянно проваливалась. Зато в конце ступенек находится небольшой садик. А ещё, если смотришь на наш дом с огорода, во всю стену рос гигантский виноград.