121:(x-45)=11 уравнение
Математика
121:(x-45)=11 уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
121:(х-45)=11 х-45=121:11 х-45=11 х=11+45 х=56
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