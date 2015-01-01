История создания произведения "Капитанская дочка" кратко.

Гость: Гость:

Царь Николай заказал Пушкину "Историю Пугачёвского бунта". Пушкин хотел назвать свой исторический труд "История Пугачева", но цензура не пропустила: "Какая-такая история может быть у разбойника! " В 1833 году, действительно, Пушкин поехал в оренбургские степи собирать материал по истории пугачевского движения. С тех пор тогда минуло около 60 лет, но были живы еще последние свидетели бунта. И Пушкин разговаривал с ними. В архивах изучал документы. Надо сказать, что исследование Пушкина - главный источник наших сведений о восстании Пугачева. Сведения неутешительные. В историческом труде Пушкина атаман предстает как кровавый злодей, а бунт как бессмысленный и беспощадный. Но Пушкин всё же был поэтом, его ужаснула зверская проза жизни. И он начал писать повесть о добром народном царе, почти сказочном герое, который руководствовался принципами не только "Лучше один раз напиться живой крови, чем триста лет питаться падалью", но и "Казнить так казнить, миловать, так миловать". В повести Пушкин передаёт народное отношение к Пугачёву. Марина Цветаева была очарована пушкинским Пугачевым из "Капитанской дочки". Ну, значит, к 19 октября 1836 года Пушкин и закончил свою повесть. Такова история ее создания.