Составь словосочетание

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Составь словосочетание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасная погода зимнее утро
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