Пж помогитееееееееее

Гость: Гость:

1)Фамиль учится в V классе, потому что только число 650 можно разделить на 5 без остатка (650:5=130 руб каждому дому). 2)Алия учится в VI классе, потому что число 738 делится на 2,3,6,9 без остатка (738:2=369, 738:3=246, 738:6=123, 738:9=82) и есть еще секрет если сумма цифр в числе делится на 2,3,6,9, то и число делится 738=7+3+8=18, а 18 делится на все эти числа. 3)Лала учится в IV классе, половина суммы Азера это 219р (438:2=219) Ну а Азер учится в VII классе 438 руб