Помогитк пожалуйста с переводом

Гость: Гость:

Влад - твоя школа большая? Александр - да, около 400 мальчиков в школе. Влад - У твоей школы очень странное имя - замок. Она старая? Александр - Не очень. она была основана Чарльзом Чальмерсом , известным шотландским ученым, в 1833. В те дни мальчики учились и жили в башне в замке.Это было ужасно. Было очень темно и холодно в башне. Мальчики принимали горячие ванны только по субботам. Влад - правда? какие предметы у тебя есть? Александр - много. биология и математика самые важные. Влад - что ты делаешь после уроков? Александр - жизнь в моей школе очень активная. рисование, музыка и актерское мастерство самые популярные . Все мальчики играют в регби и крикет