Помогите пжжжжжжжж с алгеброй упражнение 111
Алгебра
Помогите пжжжжжжжж с алгеброй упражнение 111
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9x 2) если в числителе 18, то 20a/27 3) 3b 4) 1.25y^2 (степени плохо видны, расчет при x^4*y^4 в числителе и x^4*y^2 в знаменателе) 5) 0,5x^2*y^5 6) -4
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