Помогите пжжжжжжжж с алгеброй упражнение 111

Гость: Гость:

1) 9x 2) если в числителе 18, то 20a/27 3) 3b 4) 1.25y^2 (степени плохо видны, расчет при x^4*y^4 в числителе и x^4*y^2 в знаменателе) 5) 0,5x^2*y^5 6) -4