Помогите ради бога очень надо! За первые 14 рабочих дней завод из готовил 560стираль??ых машин а затем стал изготавливать в день 5 машин больше сколько машин выпустил завод за 20 дней ? Бошка не варит помогите
Математика
Помогите ради бога очень надо! За первые 14 рабочих дней завод из готовил 560стираль??ых машин а затем стал изготавливать в день 5 машин больше сколько машин выпустил завод за 20 дней ? Бошка не варит помогите
Ответ(ы):
Гость:
560:14=40 стир.машин в день 40+5=45 стир.машин в день после увеличения производства 45*20=900 машин за 20 дней
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