Помогите ради бога очень надо! За первые 14 рабочих дней завод из готовил 560стираль??ых машин а затем стал изготавливать в день 5 машин больше сколько машин выпустил завод за 20 дней ? Бошка не варит помогите

Математика

Помогите ради бога очень надо! За первые 14 рабочих дней завод из готовил 560стираль??ых машин а затем стал изготавливать в день 5 машин больше сколько машин выпустил завод за 20 дней ? Бошка не варит помогите

Автор: Гость