Начертите отрезок.56 длины которого равны длине отрезка 3см
Математика
Начертите отрезок.56 длины которого равны длине отрезка 3см
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти длину отрезка, нужно умножить 5/6 на 3. Получаем 5/2=2,5. Начертите отрезок длиной два с половиной сантиметра.
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