Решите плиз. х+ 2х-1/10 = 4+х-3/5 /-это черта деления . Спасибо за ранее

Математика

Решите плиз. х+ 2х-1/10 = 4+х-3/5 /-это черта деления . Спасибо за ранее

Автор: Гость