Решите плиз. х+ 2х-1/10 = 4+х-3/5 /-это черта деления . Спасибо за ранее
Математика
Решите плиз. х+ 2х-1/10 = 4+х-3/5 /-это черта деления . Спасибо за ранее
Ответ(ы):
Гость:
Х + 2х - х = 1/10 + 4 - 3/5 2х = 1/10 + 4 - 6/10 2х = 4 - 5/10 2х= 4 - 1/2 2х = 8/2 - 1/2 2х = 7/2 х = 7/2 : 2 х = 7/4
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