Помогите решить задачу Собрали 9600 кг картофеля и 6400 кг моркови Картофеля получилось на 80 мешков больше чем моркови Сколько было мешков картофеля и сколько моркови?

Математика

Помогите решить задачу Собрали 9600 кг картофеля и 6400 кг моркови Картофеля получилось на 80 мешков больше чем моркови Сколько было мешков картофеля и сколько моркови?

Автор: Гость