Помогите решить задачу Собрали 9600 кг картофеля и 6400 кг моркови Картофеля получилось на 80 мешков больше чем моркови Сколько было мешков картофеля и сколько моркови?
Математика
Помогите решить задачу Собрали 9600 кг картофеля и 6400 кг моркови Картофеля получилось на 80 мешков больше чем моркови Сколько было мешков картофеля и сколько моркови?
Ответ(ы):
Гость:
9600-6400=3200кг (на 3200кг картошки больше,чем моркови) 3200:80=40кг корнеплодов в 1 мешке 9600:40=240 мешков картошки 6400:40=160 мешков моркови Удачи!
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