Помогите очень срочно Из точки E к окружности проведены касательная AE и секущая BE.??та секущая пересекает окружность в точках B и C.Найти длину AE,если BC=5см,BE=4см.
Геометрия
Помогите очень срочно Из точки E к окружности проведены касательная AE и секущая BE.??та секущая пересекает окружность в точках B и C.Найти длину AE,если BC=5см,BE=4см.
Ответ(ы):
Гость:
AE^2 = EC + BE = (BE + BC)*BE = 9*4 = 36 AE = 6 Ответ: АЕ = 6
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