Помогите очень срочно Из точки E к окружности проведены касательная AE и секущая BE.??та секущая пересекает окружность в точках B и C.Найти длину AE,если BC=5см,BE=4см.

Геометрия

Помогите очень срочно Из точки E к окружности проведены касательная AE и секущая BE.??та секущая пересекает окружность в точках B и C.Найти длину AE,если BC=5см,BE=4см.

Автор: Гость