У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?

Алгебра
У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 монет по 10 и 3 монеты по 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Любые ли два числа можно привести к общему знаменателю?
Ответить
Литература
Чему учит нас рассказ Грина "алые паруса"?
Ответить
Русский язык
ЗАПИСАТЬ К ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ ОДНОКОРЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯЧИЙ, ОГУРЕЧНЫЙ, СТОЛ??ЧНЫЙ, КАРТОФЕЛЬНЫЙ, ЯГОДНЫЙ, ВОРОБЬИНЫЙ. ПРАЗДНИЧНЫЙ, ДЕРЕВЕНСК...
Ответить
Русский язык
S.O.S Пожалуйста помогите срочно !!! расставте следущие слова в алфавитном порядке ... Лиловый ,багровый,коричневый,серебристый,королевский,приглаш...
Ответить
Математика
Вычислите пожалуйста 45 от 20 , 14 от 60 ,37 от 70, 310 от 120 . Зарание благодарна
Ответить