У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?

Алгебра

У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?

Автор: Гость