У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?
Алгебра
У Лены 8 монет по 10 р.и 5 р.Сколько у нее десяти рублевых и сколько пяти рублевых мон??т,если всего у нее 65 р.?
Ответ(ы):
Гость:
5 монет по 10 и 3 монеты по 5
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