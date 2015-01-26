Дан массив n на m найдите минимальное трехзначное число, записанное в массиве. если таких чисел нет, то вывести сообщение "Таких чисел нет"

Информатика
Дан массив n на m найдите минимальное трехзначное число, записанное в массиве. если таких чисел нет, то вывести сообщение "Таких чисел нет"
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