Дан массив n на m найдите минимальное трехзначное число, записанное в массиве. если таких чисел нет, то вывести сообщение "Таких чисел нет"

Информатика

Дан массив n на m найдите минимальное трехзначное число, записанное в массиве. если таких чисел нет, то вывести сообщение "Таких чисел нет"

Автор: Гость